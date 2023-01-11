Dinar'da GES projesi kurulumu başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın girişimleriyle Belediye Arıtma Tesisi'nin yanındaki alana Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında güneş enerji panellerinin kurulumu başladı.

Belediye kendi elektrik enerjisini üreterek elektrik tasarrufu noktasında da önemli bir katkı sağlayacak. GES projesinin kurulumu tamamlandığında 1,2 megawatt gücünde elektrik üretimi yapacak.

Belediye enerji alanında yapacağı katkının ve tasarrufun yanında elektrik dağıtım şirketi ile mahsuplaşarak artan üretim bedelini de belediye bütçesine kazandıracak.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye olarak enerji tasarrufu sağlamak için alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

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