Afyonkarahisar'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Hacı Ömer Mahallesi Zambak Sokak'ta Kadir Bayram'ın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirildi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bayram'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Bayram'ın kalp ve akciğer rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.