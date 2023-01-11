Çay'da muhtarlar belediye başkanı Atlı'yı ziyaret etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Çay'da bir grup muhtar ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'ya ziyarette bulundu.

Muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerini belediye toplantı salonunda kabul eden Atlı, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bir süre sohbet etti.

Yaka Mahallesi muhtarı Ali Fikret Kardeş, ziyaretin ardından belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Atlı'nın ilçede başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Atlı'nın kentteki hizmetlerinin herkes tarafından takdir edildiğini aktaran Kardeş, "Başkanımız Hüseyin Atlı, bugüne kadar her mahalleye hizmette bulunmuş, vatandaşların gönlüne dokunmuştur. Hizmetleriyle halkın sevgisini kazanan başkanımızı Ankara'da milletvekili görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



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