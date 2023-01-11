Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da refüjdeki bariyerlerle ağaca çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

V.A. (37) idaresindeki 03 ACD 232 plakalı hayvan taşıyan kamyon, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda refüjdeki bariyerlerle ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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