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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 110 lira, en yüksek 119,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

110,00

119,50

Manda eti

HTS

86,00

97,00

Sucuk

HTS

135,00

174,26

Pastırma

HTS

335,12

335,12

Buğday

HMS

7,00

9,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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