Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 110 lira, en yüksek 119,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana eti HTS 110,00 119,50 Manda eti HTS 86,00 97,00 Sucuk HTS 135,00 174,26 Pastırma HTS 335,12 335,12 Buğday HMS 7,00 9,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili





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