Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 110 lira, en yüksek 119,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
110,00
119,50
|Manda eti
HTS
86,00
97,00
|Sucuk
HTS
135,00
174,26
Pastırma
HTS
335,12
335,12
Buğday
HMS
7,00
9,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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