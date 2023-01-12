Afyonkarahisar'da avcılar sezon sonu yemeğinde buluştu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, av sezonu sonu dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Avcılık ve Atıcılık Derneği Kulübü binasında düzenlenen yemekte, dernek üyeleri tarafından avlanan av hayvanlarından ve kesilen kurbanlardan hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Halil Duman katılımcılara teşekkür etti.

Kulüp onursal başkanı Ahmet Perçin de avcıların doğayı büyüklerinden miras değil, torunlarından ödünç aldığı bilinciyle doğayı koruduklarını söyledi.

Dernek üyelerinin bütün düşüncesinin doğayı korumak olduğunu ifade eden Perçin, şunları söyledi:

"Avcı arkadaşlığı çok önemlidir. Çünkü iki arkadaş ava çıktıklarında birbirlerine canlarını emanet eder ve birbirlerine güvenirler. Günde en az 10-15 kilometre yol yürür. Avcılık bizim bedensel değil, ruhsal bir tedavimizi yapan araçtır avcılık. Avcılık kral ile çobanı bir sofrada birleştiren bir spordur."





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