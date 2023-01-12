Afyonkarahisar'da şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

H.B. (25) idaresindeki 27 BOZ 03 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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