Afyonkarahisarlı genç muhtar mahallesine hizmet için çalışıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi Muhtarlığına 25 yaşında seçilen Bahtiyar Kaçmaz, göreve geldiği günden bu yana vatandaşların hizmetine koşuyor.

Kaçmaz, ortaokuldan sonra muhtar olan dedesinin yönlendirmesiyle Afyonkarahisar'da bir berberin yanında çırak olarak mesleğe başladı.

Örnek Mahallesi'ne açtığı berber dükkanında işini yaparken, gençlerin yönlendirmesiyle muhtarlığa aday olan Kaçmaz, 2019 yerel seçimlerinde muhtar oldu.

Mazbatasını aldıktan sonra mahalle sakinlerine daha rahat ulaşabilir olmak için iş yerine Örnek Mahallesi Muhtarlığı tabelası yerleştiren Kaçmaz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini kısa sürede çözmek için gece gündüz çalışıyor.

Mahallesindeki tarihi "Han Çeşmesi"nin hazırladığı projeyle restore edilmesini sağlayan Kaçmaz, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim ve yakacak taleplerinin karşılanması için de yoğun çaba harcıyor.

- Ön yargıları hizmetleriyle aştı

Kaçmaz, AA muhabirine, mahalle muhtarlarının genç olması gerektiği düşüncesiyle yola çıktığını söyledi.

Azalarının hepsinin de 30 yaş altı olduğunu aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Gençler hep atak olur. Ben de bu işi yapabileceğimi düşündüm. İki dedemin de önceki yıllarda muhtarlık yapmış olması isteğimi artırdı. Allah'ta muhtarlığı bize nasip etti. Dört yıldır aynı heyecanla mahalleme hizmet ediyorum. İlk seçildiğimiz yıl genç olmam dolayısıyla eleştiriler alıyorduk. Ancak çalışma tempomuzun görülmesinden sonra bakış açısı değişti. İnsanlar şimdi 'ataksın', 'problemleri çözüyorsun', 'kapı çalmayı biliyorsun' diyorlar. İnşallah, yeniden muhtarlığa adaylığımı koymayı planlıyorum."

Kaçmaz, halkla iç içe olan mesleğinin kendisi için avantaj olduğunu belirterek, "Adresimiz belli. Vatandaş, işi olduğu zaman beni burada rahatlıkla bulabiliyor. Genellikle imza ve mühür işlemleri oluyor. Çalışma temposu yoğun olsa da insanların işini hemen çözüyoruz. Bizim mesleğimiz gereği iletişimimiz güçlü." ifadesini kullandı.



Mahalle sakinleriyle sürekli iletişim halinde olduğuna değinen Kaçmaz, temin ettiği gıda, giysi ve yakacakları ihtiyacı olanlara ulaştırdığı için kendisini mutlu hissettiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Bekir Kırkpınar da muhtar Kaçmaz'ın her ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştığını söyledi.

Muhtarın ihtiyaçlarını sürekli takip ettiğine işaret eden Kırkpınar, "Bizim devletle olan bağımızı en güzel şekilde kuruyor. Muhtarımız gece gündüz demeden mahallenin ve insanların yanında oluyor." dedi.

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