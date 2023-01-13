Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaşamı yitiren çiftin cenazesi defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Bekir Akkurt (74) ile Aynur Akkurt'un (69) cenazeleri, ilçeye bağlı Kadılar köyü camisine getirildi.

Burada Akkurt ailesi, taziyeleri kabul etti.



Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Akkurt çiftinin cenazesi, yan yana defnedildi.

Öte yandan Akkurt çiftinin trafik kazası geçirdiği gün Isparta'ya hastaneye gittikleri öğrenildi.

Sedat Öner (42) idaresindeki 32 ABG 320 plakalı kamyonet, 11 Ocak'ta Dinar-Çay kara yolunun Karabedir köyü yakınlarında Bekir Akkurt'un kullandığı 35 APK 817 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Aynur Akkurt (69) yaşamını yitirmiş, kamyonet sürücüsü ile araçtaki Naim Öner (49) yaralanmıştı.





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