Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Kitap İyileştirir" çerçevesinde kitap bağışı kampanyası sürüyor.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kurum binası ile kentteki bir AVM'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı kitap bağışı stantlarını ziyaret etti.

Bağışlanan kitaplarla ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler kurulacak.

Kitap bağış kampanyası 15 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

- Sandıklı'da köy yaşam merkezi incelendi

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gönen, yaşam merkezinde incelemede bulundu.

Gönülseven ile Gönen, Karacaören köyündeki yaşam merkezinde açılması planlanan kurslar hakkında istişarelerde bulundu.

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