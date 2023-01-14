Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Akdağ Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Akdağ Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu, yol ve sosyal tesis açılışı yaptı.

Yiğitbaşı, Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Akdağ Tabiat Parkı'nın yenilenen yolu ile SandIıklı Belediyesinin sosyal tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, eşsiz doğası ve yaban hayatıyla bilinen Akdağ Tabiat Parkı’na yapılan yol çalışmasının bölge açısından turizm değerini artıracağına inandığını belirtti.

Afyonkarahisar'ın coğrafi yapısının çok farklı karakteristik özelliklere sahip olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:



"Haliyle buna bir de yaban hayatı eklenince, bölgenin ekosistem bakımından da özel bir konuma sahip olmasını sağlıyor. Hatta yaban hayatı için de en önemli sembollerinden biri olan Yılkı atları da bu ekosistem de yaşıyor. Dolayısıyla buradaki tabi güzelliklerden istifade etmek isteyen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin bu ekosistemi ve yaban hayatını görmesini tavsiye ediyorum."

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve kurumu amirleri katıldı.​​​​​​​



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