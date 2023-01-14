Genç mühendis, aldığı devlet desteğiyle besicilik yapıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan üniversite mezunu Engin Kocatürk, devlet desteğiyle aldığı 4 inekle başladığı besicilikte işini büyüterek üretime destek vermek istiyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2013'te mezun olan evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki Kocatürk, Afyonkarahisar'da 5 yıl bir yem fabrikasında çalıştıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesine geçen yıl şubat ayında başvurdu.

Haziranda bakanlık tarafından projesi kabul edilen Kocatürk'e 100 bin lira hibe desteği sağlandı.

Küçükhüyük beldesindeki baba ocağına dönen genç girişimci, aldığı 4 inekle besiciliğe başladı.

Ailesine ait arazilerde mısır silajı ve tahıl ekimi yapan Kocatürk, 7 ayda ineklerin yavrulamasıyla hayvan sayısını 7'ye çıkardı.

- "Hedefim besicilikte sanatkar olmak, daha da büyütmek"

Kocatürk, AA muhabirine, günlük 60, ayda 1 ton 800 kilogram ürettiği sütü anlaştığı firmalara sattığını söyledi.

Kazancının da aylık 18 bin lira olduğunu aktaran Kocatürk, "Aldığımız ineklerden 3 buzağı aldık. Güzel ilerleme kaydediyoruz. İnşallah, hayvan sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda bu hayvanlardan geçimimizi sağlıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Bu projeyi başlatan Tarım ve Orman Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Hedefinin kısa sürede 25 büyükbaşla günlük 500 litre süt üreten bir çiftlik kurmak olduğunu vurgulayan Kocatürk, şöyle konuştu:

"Üniversite mezunu olup, memuriyeti ve özel sektörü tercih etmeyip köyünde kendi işini kurarak yaşamak isteyen arkadaşlarıma bu projeyi tavsiye ediyorum. Devletin bu hibe imkanından ben faydalandım, herkese de öneriyorum. Çevremdeki bazı insanlar, benim besicilik yapmamı tuhaf karşıladı. Bana, 'Üniversite okudun sen memurluğa layıksın, şimdi besicilik mi yapacaksın?' diye söylemlerde bulunuldu. Bence insan her zaman sevdiği işi yapmalı. Ülkenin kalkınması da insanın işini sevmesine bağlı, ben de öyle yaptım. Çırak olarak elimi bu işe attım. Hedefim besicilikte sanatkar olmak, daha da büyütmek."

Kocatürk, köyünde ve çevresindeki arkadaşlarının kendisine ulaşarak proje hakkında bilgi aldığını, elinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştığını ifade etti.

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