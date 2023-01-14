Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Kavas'tan ziyaret

AFYONKARAHİSAR (AA) - Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatma Kilci Kavas ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Kavas, ziyarette Beyaz Ay Derneğinin Afyonkarahisar'da yaptığı çalışmalar hakkında Kasapoğlu'na bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu da Kavas ile özel bireylerle ilgili eğitim iş birliği protokolüyle engellilere yönelik yeni projeleri istişare etti.
Kasapoğlu, Beyaz Ay Derneğine her türlü etkinliğinde yanlarında olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.