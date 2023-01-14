Niğde Yetim Eli Derneği, Afyonkarahisar'da yetim aileleriyle buluştu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Niğde Yetim Eli Derneği tarafından Afyonkarahisar'daki 75 yetim ve ailesine yardımda bulunuldu.

Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Afyonkarahisar'daki ailelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Programın ardından Yetim Eli Derneğince yetim ailelerine gıda, gıda, temizlik ve nakdi yardımlar yapıldı.

Dernek Başkanı Şahin Mercan, AA muhabirine, Niğde'de kurulan bir dernek olduklarını, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki yetimlerle de bir etkinlik yapılması yönünde kendilerine gelen talep üzerine kentte bulunduklarına değinen Mercan, "Geçen ay burada yaptığımız çalışmalarda 75 yetim ile ailemizin ihtiyaçlarını belirledik. Temin ettiğimiz yardım malzemelerini bugün ihtiyaç sahibi yetimlerimiz ve ailelerimize getirdik. Gelmişken de onlarla samimi bir ortamla kahvaltı da buluştuk." ifadesini kullandı.

Mercan, Afyonkarahisar'da 2 yetim çocuğa da eğitim hayatları boyunca burs vereceklerini kaydetti.

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