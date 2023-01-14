Afyonkarahisar'da "Kültür ve Sanat Yarışması" yapılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da gençler arasında "Kültür ve Sanat Yarışması" kapsamında ses, şiir, tiyatro ve bilgi yarışmaları başladı.
Gençlik Merkezi'ndeki yarışmanın ilk gününde lise ve üniversiteliler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Ses yarışmasının da ön elemesi tamamlandı.
Bilgi yarışmasında gençlere sorulan sorular, jüri tarafından takip edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere, gençler arasındaki kültür ve sanat yarışmalarına rekor katılımın olduğunu söyledi.
Kasapoğlu, "Yarışmalar, bugün heyecanlı bir atmosferinde başladı. Geçler burada elde edeceği derecelerle bölge yarışmalarına katılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Yarışmanın ardından dereceye giren gençlere ödülleri verildi.