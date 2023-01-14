Afyonkarahisar'da "6. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması" başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen "6. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması" yapılıyor.

Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada başlayan yarışmada, 1500'e yakın güvercin, kaz, tavuk, horoz ve tavşan cinsi hayvan yer alıyor.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çetin, gazetecilere, yarışmaların hobi olarak yapıldığını, federasyon çatısının her yıl genişlediğini söyledi.

Yurt dışından gelen hakemlerin olduğunu aktaran Çetin,"Amacımız kendi yerli ırklarımızı korumak. Dereceye giren hayvanın gözü, ayak rengi, ayak tırnağı, kanat yapısı gibi özelliklerine bakılıyor. Bu organizasyonda aslında Avrupa ile yarışıyoruz."dedi.

Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Keskin de organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Puanlama sonucunda yarın, ödül töreni düzenlenecek.

























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