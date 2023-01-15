Afyonkarahisar'da "6. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması" sona erdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması ödül töreniyle son buldu.

Sandıklı Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada düzenlenen yarışmada, tavşan, kaz, güvercin, tavuk ve horozlardan oluşan 1500'e yakın hayvan yarıştı.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören etkinlikte 90 ile 97 puan arasından puanlanarak ödüllendirilen hayvanların sahiplerine Türkiye Şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük ve onursal kupa ödülleri verildi.



Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün tavuk deyince aklına sadece birkaç çeşit geldiğini, oysa etkinlikte pek çok tür gördüğünü belirterek, "Buraya gelen insanlar, çocuklar, hanımefendi ve beyler bundan sonra ben eminim ki hayvanlara çok daha farklı bir gözle bakacaklar." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Bu organizasyonun 6'ncısının Sandıklı ilçesinde düzenlenmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonra ki süreçlerde de desteğimizi daha fazla yaparak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu güzel organizasyonda emeği geçenleri canı gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin ve Sandıklı Süs Tavukları yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Keskin de organizasyona yoğun katılımın olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.





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