Otizmli ve işitme engelli Akif resim yeteneğini öğretmeninin desteğiyle geliştirdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Mehmet Akif Gündoğdu, öğretmeni ve ailesinin desteğiyle resim alanında kendisini geliştirerek, katıldığı yarışmalarda başarılı oldu.

Mehmet Akif için, 2009 yılında otizm tanısı konulmasıyla yoğun bir eğitim süreci başladı. İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyünde yaşayan Gündoğdu, okulun tahsis ettiği servisle haftanın 5 günü evinden alınıyor.



Sedat Gökdemir Özel Eğitim Okulu'nun otizm 10. sınıfında eğitim alan Gündoğdu'nun görsel sanatlar öğretmeni Nilgün Ünsal, 3 yıl önce öğrencisinin resme yeteneğini fark etti.

İşitme engelli de olan Gündoğdu, bu sürede atölyede yaptığı resim çalışmalarından 3'ü ile katıldığı yarışmalarda ödüle layık görüldü.

Aldığı derecelerle öz güveni artınca resme daha fazla yoğunlaşan Mehmet Akif, öğretmeniyle okulun duvarlarına doğa ve hayvan teması başta olmak üzere çeşitli görsel çalışmalar yapıyor.

- "Güzel resim yapması dikkatimi çekti"

Öğretmen Nilgün Ünsal, AA muhabirine, öğrencisi Mehmet Akif'in doğuştan gelen bir yeteneği olduğunu söyledi.

Kendisinin sadece o yeteneği fark ettiğini anlatan Ünsal, "Mehmet Akif'in dersine ilk girdiğimde işitme engelli olduğunu gördüm ama güzel resim yapması dikkatimi çekti. Ben işaret dili bilmiyorum. Onun resim yeteneğinin gelişmesi için derslerde işaret dili bilen öğretmen arkadaşlardan destek aldım. Mehmet Akif çok anlayışlı. Görselleri çok iyi anlıyor ve zamanla birbirimizi daha yakından tanıdık. Şu anda çok iyi gidiyoruz. İnşallah, onun sayesinde ben de işaret dilini öğreneceğim." diye konuştu.

Ünsal, öğrencisinin çok azimli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gün içinde saatlerce çalıştık. Üç saat sadece resim ve duvar boyama üzerine çalıştığımız zamanlar oldu. Akif'i keşfettiğim için çok mutluyum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yarışmaları takip ediyorum. İlerleyen süreçte daha başarılı olacağına inanıyorum. Çok başarılı bir öğrenci. Geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim yarışmasında birincilik ödülü aldı. Engellilere yönelik Sanatını Konuştur Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler arasında yer aldı. 15 Temmuz ile ilgili resim yarışmasında da derece aldı. İlerleyen süreçte sergi açabiliriz."

- "Mehmet Akif hepimizi gururlandırıyor"

Okulun müdürü Basri İşlek de kurumda otizmli öğrencilere yönelik görsel sanatlar, müzik ve el sanatları atölyesinin olduğunu dile getirdi.

Atölyelerde öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiğini vurgulayan İşlek, "Otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerde akademik anlamda, belki özellikle orta ağır düzeyde bir okul olmamız nedeniyle çok fazla bir ilerleme olmasa bile müzik, görsel sanatlar, resim ve el sanatlarında ilerleme sağlamak daha kolay. Bu vesileyle çocukların hayata tutunmaları kolaylaşıyor. Resim yeteneğiyle başarı elde eden Mehmet Akif hepimizi gururlandırıyor. Onun gelişimi için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



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