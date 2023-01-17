Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan ağ ele geçirildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 10 bin metre misina ağ imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Çay, Bolvadin ile Sultandağı ekipleri, ticari avcılığa kapalı Karamık Gölü'nde denetim yaptı.

Ekipler, denetimde gölün farklı noktalarını atılmış durumda 10 bin metre misina ağ ile 2 kafesli ağ tespit etti.

Tekneyle göle giren ekiplerin topladıkları ağları imha ettiği bildirildi.





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