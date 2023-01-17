Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 2 kişinin adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada,100 gram esrar, bir miktar eroin, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.B. ile D.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.





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