Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, mahremiyet eğitimi seferberliği başlattı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla mahremiyet bilincinin yaygınlaşması amacıyla bir program başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) uzmanları tarafından verilecek seminerlerin yanında, dağıtılacak çeşitli materyaller ve etkili sosyal medya kampanyaları ile desteklenecek sürecin, çocuklarda mahremiyet bilincinin erken yaşlarda oluşmasına katkı sunması bekleniyor.

Yürütülecek bu çalışmanın özellikle çocukların cinsel kimliği üzerindeki rolüne dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, bu çalışma her şeyden önce geleceği yakından ilgilendiren bir çalışma olduğunu kaydetti.

Çocuklara mahremiyet bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasıyla hayatın ilerleyen zamanlarında ve diğer alanlarındaki mahremiyet algısının da yerleşeceğini vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:



"Günümüzde mahremiyet dijital yollarla çok kolay ihlal edilebilen bir alan. Dolayısıyla yürüteceğimiz bu çalışma sayesinde çocukların dijital tehlikelere karşı da farkındalığı artacaktır. Aksi takdirde çocuklar son yıllarda hızla hayatımıza giren dijital tehlikelere savunmasız bir şekilde maruz kalabilirler. Tekrar ifade etmek isterim ki bu seferberlikte başta anne babalarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli roller düşüyor."

Projenin ilk aşamasında başta veliler olmak üzere ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik, "Kişisel sınırlar, iyi-kötü dokunuş, 'hayır' diyebilme becerisi, çocuk ihmal ve istismarından korunma yolları, ailede mahremiyet ve dijital mahremiyet" gibi konuların ele alınacağı yoğun bir eğitim öğretim programının başlatılacağı bildiriliyor.





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