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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji okul aile birliği öncülüğünde başlatılan "Bu Kış Birlikte Isınalım" projesi kapsamında 19 okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet ve bot yardımı yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, proje kapsamında temin edilen 1000 öğrencilik hediye paketinin Afyonkarahisar ve ilçelerindeki 19 ilkokuldaki öğrencilere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Genel Koordinatör Azime Tanrıverdi, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı mutlu görmek, heyecanlarını paylaşmak, onların mutlu olabileceği iklimler oluşturmak en önemli önceliğimizdir. Kampanyamıza destek sağlayan yardımseverler ile öğrenciler arasında bir köprü olmaktan çok mutlu olduk. Yardımlaşma ve dayanışma toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir." ifadesini kullandı.

















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