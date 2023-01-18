"Eğitime Destek" projesi kapsamında kriterlere uyan öğrenci velilerine banka kartları dağıtıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, "Eğitime Destek" projesi kapsamında kriterlere uyan öğrenci velilerine banka kartları dağıtılmaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

Beyaz Masa'da gerçekleştirilen kart dağıtımında, burs alacak öğrenciler ve ebeveynleri banka kartlarını Belediye Başkanı Zeybek'ten aldı.

Zeyrek, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim bursundan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı verildiğini belirtti.



Mayıs ayı dahil beş ay boyunca 200 lira olacak bursun ilk ödemesinin ocak ayının son haftasından itibaren öğrencilerin hesaplarına yatacağını dile getiren Zeyrek, eğitime destek bursuna 3 bin 85 başvuru olduğunu, dile getirdi.



Bu sene 2 bin 433 öğrenciye ayda 200 yüz lira olmak üzere eğitim desteğinde bulunacaklarını kaydeden Zeybek, "Biz öğrencilerden başarılı olmalarını istiyoruz ve bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Her daim öğrencilerin, halkın, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Gıda yardımı, yakacak yardımı olsun muhtarlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

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