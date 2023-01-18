Afyonkarahisar Valiliği tarafından iki çocuk kitabı hazırlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eğitim öğretim fırsatlarının iyileştirilmesi ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla başlattığı çalışmada sona gelindiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erdem Çocuk Yayınları işbirliğinde iki ayrı hikaye kitabı hazırlandığı ifade edildi.

Proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde eğitim gören ilk ve orta öğretim öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanırken yaşadıkları şehri yakından tanımalarının amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, Vali Yiğitbaşı'nın şu görüşlerine yer verildi:



"Öğrencilerin ilk ve orta öğretim düzeyinde bu alışkanlığı kazanması onları geleceğe daha iyi hazırlayacaktır. Aynı zamanda bir şeyleri öğrenmeyi öğrenmiş, kendi kendini eğitebilen öğrenciler hayatlarında daha başarılı olacaktır. Bunun yanında, öğrencilerimizin zengin bir kültürel mirasa sahip şehrimizi tanımaları, şehrin tarihini ve kültürel mirasını öğrenerek yetişmeleri şehrimiz için bir vefa borcudur. Kitap okumanın aynı zamanda çocuklarımız için yaşadıkları şehrin tarihini, kültürünü ve özellikle gastronomisini anlatacak bir araç olduğunu da unutmamalıyız."

Proje kapsamında öğrencilere karneleri ile Figen Yaman Coşar'ın kaleme aldığı hikaye kitaplarının dağıtılacağı kaydedildi.

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