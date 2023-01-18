Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaşar İlboğa (62) idaresindeki 42 AKU 326 plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda Mikail Can'ın (21) kullandığı 09 TP 468 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.