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Ellerini ayaklarını bağladıkları yaşlı kadının altın ve parasını çalan 3 zanlı tutuklandı

AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evine girdikleri yaşlı kadının ellerini ayaklarını bağlayarak altın ve parasını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Ellerini ayaklarını bağladıkları yaşlı kadının altın ve parasını çalan 3 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evine girdikleri yaşlı kadının ellerini ayaklarını bağlayarak altın ve parasını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fidan Yayla'nın (96) 8 Ocak'ta gece saatlerinde elektriğini kestikleri konutuna giren şüpheliler, uyuyan kadının yüzünü kapattı, elleri ve ayaklarını bağladı.

Şüpheliler, evdeki 2 cumhuriyet altını ile 900 lirayı alıp kaçtı.

Sürünerek evin dışına çıkan Yayla, komşularından yardım istedi.

Yayla'nın sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, tedavisinin ardından jandarmaya şikayette bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı araştırmadan ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak zanlılar M.K, O.T. ve K.T'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yurt dışında yaşayan ve annesinin yaşadıklarını öğrenince beldeye gelen yaşlı kadının oğlu Gazi Yayla, gazetecilere, olay günü komşularından birinin kendisini telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi.

Hemen ilk uçakla Türkiye'ye geldiğini aktaran Yayla,"Hırsızlar, annemin yaşadığı evi yerinden söküp gitselerdi üzülmezdim. Ama anneme bu kötü muameleyi yapmayacaklardı. 96 yaşındaki anneme yapılan bu durum, affedilir gibi bir olay değil. Şüphelileri yakalayan Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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