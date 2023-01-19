Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin TİS İmza Töreni'ne telefonla bağlandı:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) İmza Töreni'ne cep telefonuyla bağlanarak tarafları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen "Yerel Yönetimler Şöleni ve Toplu İş Sözleşmesi" programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin cep telefonundan bağlandı.

Sözleşmenin işçi ve memurlara hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm ailelerimize inşallah mutluluk ve bereket vesilesi olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bu mutluluk neticelerini Cumhur İttifakı'yla beraber, burada sonuçlandırmış olmanızdan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm işçi ve memur kardeşlerime, özellikle de sendika yöneticileriyle birlikte geleceğe yönelik emin adımlarla yürümenizi Rabb'imden diliyorum. Önümüzde malum inşallah bir seçim var ve bu seçimin arifesinde böyle bir imza törenini gerçekleştirdiğiniz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sizleri ve sendikamızı tebrik ediyorum. Bundan sonrakinde de bolluk ve bereket diliyorum."

- "Önemli olan hizmet ve eser ortaya koymak"

Özhaseki de AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların çok daha fazlasının olduğunu söyledi.

Binbir türlü engele, sıkıntılara, ihtilal denemelerine ve ön kesmelere rağmen bugünlere gelindiğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizler genelde hizmet siyasetini önemsiyoruz. Önemli olan hizmet ve eser ortaya koymak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekibimiz, hem de Cumhur İttifakı belediyeleri olarak bütün arkadaşlar, gece gündüz çalışmaya gayret ediyor Belediyecilik için milat aslında 1994 yılıdır. '1994 yılı öncesinde ne vardı?' diyecek olursanız o günleri iyi bilen biri olarak söylüyorum, ideolojik, bağnaz bir takım vardı. Kafalarında sapkın bir ideoloji vardı. Türkiye'yi Rusya'ya, Çin'e yamamak için, Arnavutluk'taki sapık Enver Hoca'ya yamamak için uğraşan tipler vardı. Belediyeleri de o işte aparat olarak kullanırlardı. İşçileri meydanlara götürerek eylemden eyleme koştururlardı. Hizmeti asla düşünmezlerdi."

- "Yeni bir seçim arifesindeyiz"

Özhaseki, işbaşına geldiklerinde mazeret üretmeden hep hizmet edeceklerini söylediklerini vurguladı.

Şehirlerin alt ve üstyapısıyla çok uğraştıklarını anlatan Özhaseki, "Şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Kasaları doldu, borçsuz belediyeler haline getirdik. Biz algı peşinde değiliz çünkü algıların, yalanların geçici ve uçucu olduğunu biliyoruz. Yeni bir seçim arifesindeyiz. Zor bir seçim olduğunu herkes söylüyor, biz de biliyoruz. Bu seçim sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi değil. Bunun farkındayız. Onun içindir ki Cumhur İttifakı olarak burada biz de belli hassasiyetlerin üzerinde gayret ediyoruz." diye konuştu.

Programda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Zeybek ile sendika temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Program, hediye takdimi sonrası İzzet Yıldızhan konseriyle sona erdi.

Özhaseki, daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

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