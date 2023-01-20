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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

102 yaşındaki Mustafa Dede 30 yıl önce vefat eden "Katibe"sini unutamıyor

AA

102 yaşındaki Mustafa Dede 30 yıl önce vefat eden "Katibe"sini unutamıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 102 yaşındaki Mustafa Sarıosman, "ciğerim" diye sevdiği eşi Katibe'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olsa da hala ilk günkü gibi sevgisini yüreğinde yaşatıyor.

Ayazini köyünde 102 yıl önce dünyaya gelen Sarıosman, 82 yıl önce çok sevdiği eşi Katibe ile ailelerin de onayıyla evlendi.

Evliliklerinden 5 çocukları dünyaya gelen çift, evlerinin geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağladı.

Mutlu bir birliktelik sergileyen çiftten Katibe Sarıosman, 30 yıl önce rahatsızlıklarına bağlı hayatını kaybetti.

Acısı hiç dinmeyen ve hayattayken sürekli "ciğerim" diye sevdiği kollarında son nefesini veren eşinin tek fotoğrafına bakıp zaman zaman gözyaşı döken Sarıosman, eşinin yokluğuna alışamasa da torunları ve çocuklarının desteğiyle yaşamını sürdürüyor

- Eşi hayatını kaybetmiş olsa da sevgisini hep diri tutuyor

Oğlu Celil ile aynı evde yaşayan Sarıosman, AA muhabirine, 102 yılda varlığı da yokluğu da gördüğünü, tüm zorlukları eşinin desteğiyle aştığını söyledi.

Eşinin vefatıyla çok sarsıldığını, çok büyük bir boşluğa düştüğünü aktaran Sarıosman, hayat arkadaşının tek fotoğrafıyla bazen dertleşip, Türkü söylediğini dile getirdi.

Sarıosman, eşine olan sevgisinin hiç eksilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Katibem benim ciğerimdi. Onu çok özlüyorum, her anı hayalimde. Canımdan kıymetliydi, erken yitirdim. Bana hayırlı bir nesil bırakıp gittiği için o tek fotoğrafa da sürekli bakarım. Nur içinde yatsın, makamı cennet olsun. Her hafta cuma günleri mezarına gider, dua ederim. Katibem de bana 'ciğerim' derdi. Bazen rüyalarıma giriyor, çok seviniyorum. Gözlerimde hep onun hayali dönüyor. 'Hani nerede, o sevdiğim neredeler' diyorum. Askerlik yıllarımda beni senelerce bekledi. O yıllarda da ona mektup gönderirdim. Onun mektubu bana çok geç gelirdi. Benim okuryazarlığım yoktu, mektubumu arkadaşım yazardı. Ne günlerdi? Birbirimizi çok sevdik, güzel zamanlar geçirdik. Ondan sonra da hiç evlenmeyi düşünmedim."



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