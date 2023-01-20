Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri, merkeze bağlı Kocatepe beldesindeki "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı.

Yiğitbaşı, Kocatepe Belediyesi Düğün Salonu'ndaki törende, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde özel kanunla çıkarılan tapuların herkese hayırlı uğurlu temennisinde bulundu.

Devletin her konuda yaşanan mağduriyeti çözdüğünü aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Kocatepe beldesinde uzun yıllar yaşanan mağduriyet vardı. Atalarınızdan kalma arazi ve yerleşim yerlerinin tapularını alamıyordunuz. Ancak bugünkü törenimiz devletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Vatandaşın hak ve hukukunun teslimi noktasında ne kadar hassas ve özen gösterildiğinin örneğidir. Belki, Türkiye tarihinde çok az benzeri yaşanmıştır. Kanun maddesiyle vatandaşın mağduriyetinin çözümü konusu. Biz, bunla gurur duyuyoruz. Devletimiz her zaman var olsun. Daha da gücüne güç katsın inşallah."

-"Bu konuyu çözen Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Büyük Taarruz Savaşı'nın yaşandığı Kocatepe ile Dumlupınar arasının 1981 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Başkomutan Milli Parkı ile sit alanı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Durum böyle olunca Kocatepe beldesinde kimseye tapu verilmediğini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Burada kadastro çalışmalarında da bu konu çözülemedi. Bakanlığım döneminde de bu konu için ne yapacağız diye sorduk? 'Yerleşik alanların milli park içerisinden çıkarılması ile TBMM'den özel bir kanun çıkarılması lazım' dediler. Konuda gerçekten hassas. Biz, 2016 aldığımız kararla sizin yaşadığınız yerleşim alanlarını milli park içerisinden çıkardık. Çok zor oldu ama TBMM'den de özel bir kanun çıkardık. Aslında bu konuyu çözen Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik konuşma yaptı.

Törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından 182 hak sahibine tapuları dağıtıldı.

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