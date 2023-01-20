Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı

AA

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri, merkeze bağlı Kocatepe beldesindeki "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı.

Yiğitbaşı, Kocatepe Belediyesi Düğün Salonu'ndaki törende, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde özel kanunla çıkarılan tapuların herkese hayırlı uğurlu temennisinde bulundu.

Devletin her konuda yaşanan mağduriyeti çözdüğünü aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Kocatepe beldesinde uzun yıllar yaşanan mağduriyet vardı. Atalarınızdan kalma arazi ve yerleşim yerlerinin tapularını alamıyordunuz. Ancak bugünkü törenimiz devletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Vatandaşın hak ve hukukunun teslimi noktasında ne kadar hassas ve özen gösterildiğinin örneğidir. Belki, Türkiye tarihinde çok az benzeri yaşanmıştır. Kanun maddesiyle vatandaşın mağduriyetinin çözümü konusu. Biz, bunla gurur duyuyoruz. Devletimiz her zaman var olsun. Daha da gücüne güç katsın inşallah."

-"Bu konuyu çözen Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Büyük Taarruz Savaşı'nın yaşandığı Kocatepe ile Dumlupınar arasının 1981 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Başkomutan Milli Parkı ile sit alanı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Durum böyle olunca Kocatepe beldesinde kimseye tapu verilmediğini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Burada kadastro çalışmalarında da bu konu çözülemedi. Bakanlığım döneminde de bu konu için ne yapacağız diye sorduk? 'Yerleşik alanların milli park içerisinden çıkarılması ile TBMM'den özel bir kanun çıkarılması lazım' dediler. Konuda gerçekten hassas. Biz, 2016 aldığımız kararla sizin yaşadığınız yerleşim alanlarını milli park içerisinden çıkardık. Çok zor oldu ama TBMM'den de özel bir kanun çıkardık. Aslında bu konuyu çözen Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik konuşma yaptı.

Törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından 182 hak sahibine tapuları dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı ...
102 yaşındaki Mustafa Dede 30 yıl önce vefat eden "Katibe"sini unutamıyor
YEREL HABERLER 102 yaşındaki Mustafa Dede 30 yıl önce vefat eden ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin TİS İmza Töreni'ne telefonla bağlandı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin ...
İscehisar'da konser
YEREL HABERLER İscehisar'da konser
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ...
Ellerini ayaklarını bağladıkları yaşlı kadının altın ve parasını çalan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ellerini ayaklarını bağladıkları yaşlı kadının altın ...
Lastik tamircisi Vesile Nine çırağı olan gelinine işi devretti
YEREL HABERLER Lastik tamircisi Vesile Nine çırağı olan gelinine işi ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'da termal oteller sömestir tatiline dolu girecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da termal oteller sömestir tatiline ...
Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpıştığı ...
Afyonkarahisar Valiliği tarafından iki çocuk kitabı hazırlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valiliği tarafından iki çocuk kitabı ...
"Eğitime Destek" projesi kapsamında kriterlere uyan öğrenci velilerine banka kartları dağıtıldı
YEREL HABERLER "Eğitime Destek" projesi kapsamında kriterlere uyan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.