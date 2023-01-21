Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı'nda incelemede bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı ilçesini ziyaret etti.

Yiğitbaşı, Sultandağı Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Aldırmaz'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki Kadın Kültür Evi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sultandağı Temsilciliği'nde incelemelerde bulunan Yiğitbaşı, vatandaşlarla sohbet etti.

Yiğitbaşı, daha sonra köy ziyaretlerinde bulunup, vatandaşlarla bir araya geldi, Karapınar'da Köy Yaşam Merkezi açılışını yaptı.

Tarihi Selçuklu Kent Meydanı'nda incelemelerde bulunan Yiğitbaşı, İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek'den bilgi aldı.

Kentteki tekstil fabrikası ile kuru meyve tesisinde incelemede bulunan Yiğitbaşı, kadın çalışanlarla sohbet etti.

Yiğitbaşı, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Bölgemizin tarımsal değeri çok yüksek. Bu değerin üretiminde kadınların emeği ise çok büyük. Çünkü kadın üretimin her aşamasında kilit role sahip. Tarladan fabrikaya evden atölyeye kadar her noktada bu özverinin karşılığını görmek mümkün. Dolayısıyla kadın demek üretim, iktisat ve kalkınma demek." ifadesini kullandı.

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