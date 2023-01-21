Babasının izinden giden ziraat mühendisi, devlet desteğiyle hayvan yetiştiriciliği yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının izinden giden ziraat mühendisi, devlet desteğiyle hayvan yetiştiriciliği yapıyor

AA

Babasının izinden giden ziraat mühendisi, devlet desteğiyle hayvan yetiştiriciliği yapıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 28 yaşındaki ziraat mühendisi Emir Ercan Özdemir, babasından devraldığı çiftlikte devletten aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 2021'de mezun olan Emir Ercan Özdemir, 3 yıl önce vefat eden babasının Yeşilçiftlik beldesindeki 36 bin metrekarelik çiftliğinin başına geçti.

Babasının et tavukçuluğundan istenilen verimi alamadığını gören Özdemir, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının "Gebe Düve Desteği" ile "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projelerine başvuran Özdemir, 700 bin liralık hibe desteği ile 55 büyükbaş hayvan satın aldı.

Özdemir, AA muhabirine, hayvancılığa yabancı olmadığını ve babasının vasiyeti üzerine çiftliğin başına geçtiğini söyledi.

Hayvan yetiştiriciliğinin kendisi için kıymetli bir sektör olduğunu dile getiren Özdemir, "Çiftliğimizde destekle aldığımız 55 büyükbaş hayvan var, 60 da buzağı mevcut. Bu hayvanlardan günlük 850-900 litre süt sağıyoruz. Hayvanların tamamı Simental sığır ırkı olduğu için sütteki yağ oranı çok yüksek." dedi.

Özdemir, çiftliği gebe düve merkezi haline getirmek istediğine dikkati çekerek, "Kendi buzağılarımı büyütüp, çiftçilik yapan insanlara kaliteli hayvan satışı yapmak istiyorum. Üniversitede ziraat bölümü okuduğum için işimi hem anlayarak hem severek yapıyorum. Çevremdeki insanlar da bizi örnek alıyor. Bizden fikir alıp ona göre yatırım yapıyorlar." diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da geçen yıl kentte 43 proje için hibe desteğine başvuru yapıldığını belirtti.

Sözleşme imzaladıkları 20 girişimciden 14'üne hibe ödemesinin yapıldığına dikkati çeken Acar, "2023 yılında da projeye devam ediyoruz. Projenin geçen yıla göre farkı daha önceden sadece yüksek okul veya lisans mezunlarına destek veriyorduk, bu yıl buna lise mezunları da dahil edildi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı'nda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, ...
Afyonkarahisar'da asayiş
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Tapu Teslim Töreni"ne katıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Tapu ...
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı ...
102 yaşındaki Mustafa Dede 30 yıl önce vefat eden "Katibe"sini unutamıyor
YEREL HABERLER 102 yaşındaki Mustafa Dede 30 yıl önce vefat eden ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin TİS İmza Töreni'ne telefonla bağlandı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin ...
İscehisar'da konser
YEREL HABERLER İscehisar'da konser
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ...
Ellerini ayaklarını bağladıkları yaşlı kadının altın ve parasını çalan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ellerini ayaklarını bağladıkları yaşlı kadının altın ...
Lastik tamircisi Vesile Nine çırağı olan gelinine işi devretti
YEREL HABERLER Lastik tamircisi Vesile Nine çırağı olan gelinine işi ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.