Babasının izinden giden ziraat mühendisi, devlet desteğiyle hayvan yetiştiriciliği yapıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 28 yaşındaki ziraat mühendisi Emir Ercan Özdemir, babasından devraldığı çiftlikte devletten aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 2021'de mezun olan Emir Ercan Özdemir, 3 yıl önce vefat eden babasının Yeşilçiftlik beldesindeki 36 bin metrekarelik çiftliğinin başına geçti.

Babasının et tavukçuluğundan istenilen verimi alamadığını gören Özdemir, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının "Gebe Düve Desteği" ile "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projelerine başvuran Özdemir, 700 bin liralık hibe desteği ile 55 büyükbaş hayvan satın aldı.

Özdemir, AA muhabirine, hayvancılığa yabancı olmadığını ve babasının vasiyeti üzerine çiftliğin başına geçtiğini söyledi.

Hayvan yetiştiriciliğinin kendisi için kıymetli bir sektör olduğunu dile getiren Özdemir, "Çiftliğimizde destekle aldığımız 55 büyükbaş hayvan var, 60 da buzağı mevcut. Bu hayvanlardan günlük 850-900 litre süt sağıyoruz. Hayvanların tamamı Simental sığır ırkı olduğu için sütteki yağ oranı çok yüksek." dedi.

Özdemir, çiftliği gebe düve merkezi haline getirmek istediğine dikkati çekerek, "Kendi buzağılarımı büyütüp, çiftçilik yapan insanlara kaliteli hayvan satışı yapmak istiyorum. Üniversitede ziraat bölümü okuduğum için işimi hem anlayarak hem severek yapıyorum. Çevremdeki insanlar da bizi örnek alıyor. Bizden fikir alıp ona göre yatırım yapıyorlar." diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da geçen yıl kentte 43 proje için hibe desteğine başvuru yapıldığını belirtti.

Sözleşme imzaladıkları 20 girişimciden 14'üne hibe ödemesinin yapıldığına dikkati çeken Acar, "2023 yılında da projeye devam ediyoruz. Projenin geçen yıla göre farkı daha önceden sadece yüksek okul veya lisans mezunlarına destek veriyorduk, bu yıl buna lise mezunları da dahil edildi." ifadesini kullandı.

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