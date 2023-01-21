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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurevi sakinleri için pijama dikiyorlar

AA

Huzurevi sakinleri için pijama dikiyorlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince açılan biçki dikiş kursuna katılan 30 kadının diktiği pijama takımları, huzurevi sakinlerine ulaştırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi giyim öğretmeni Emine Birsen Erten öncülüğünde kurumda yaklaşık 4 ay önce açılan biçki dikiş kursuna 30 kadın katıldı.

Kendi aralarında sosyal sorumluluk projesi hazırlayan kursiyerler, ilçe merkezindeki Hüseyin Develi Huzurevinde kalanlar için pijama, etek ve tülbent hazırlamayı planladı.

Projeleri İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Huzurevi idaresince kabul edilen kursiyerler, önce yaşlıların beden numaralarını aldı. Kursiyerler, el birliğiyle yaklaşık 30 günde hazırladıkları 46 pijama takımı, 20 etek ve tülbentleri huzurevi sakinlerinin ellerini öperek hediye etmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Küçük hediyeler yapmak istedik"

Biçki dikiş kursiyeri Gülşen Yakabağı, AA muhabirine, eğitmenleri ve kursiyer arkadaşlarıyla güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.

Proje kapsamında huzurevindeki yaşlıların hepsine pijama dikmeye karar verdiklerini aktaran Yakabağı, "Hep birlikte kendi imkanlarımız ve yakın çevremizdekilerin de katkısıyla projeye yoğunlaştık. Burada öğrendiğimiz yöntemlerle, gruplara ayrılıp dikiş, kesim, ütü yaparak pijama takımlarımızı hazırladık. Manevi duyguları anlatılamaz bir çalışma oldu. Halk Eğitim Müdürlüğümüze bize böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursiyer Hatice Poyraz da projede bütün arkadaşlarının görev alarak emek harcadığını vurguladı.

Huzurevi sakinlerine yalnız olmadıklarını hatırlattıklarını anlatan Poyraz, "Değer verdiğimiz yaşlılarımıza hep birlikte küçük hediyeler yapmak istedik. Pijama takımları için kumaşları aldık. Sonra bedenlerine göre kesimler yapıldı. Arkadaşlarımızla iş bölümü yaparak herkesin elinin değmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Gönülseven ise "Yaşlılar Üşümesin" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projesine katkı sunan bütün kursiyerleri tebrik etti.

Huzurevindeki tüm yaşlıların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığına dikkati çeken Gönülseven, "Bizim de bir katkımız olsun istedik. Emeği geçen öğretmenimiz ile kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Hüseyin Develi Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar, Halk Eğitimi Merkezi yönetimi ve kursiyerlerin yaşlılara dağıttığı hediyeler için teşekkür etti.

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