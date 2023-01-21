Afyonkarahisar'da restoranda çıkan kavgada 2'si bıçakla 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir restoranda hesap ödeme meselesinden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Işıklar beldesindeki bir restoranda R.Ç. (32) ve G.Ç. (27) hesap ödeme meselesinden dolayı iş yeri çalışanları A.Ö. (27) ve H.Ö. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö'nün bıçakla, R.Ç. ile A.Ö'yü yaraladığı öne sürüldü. Karşılıklı darp sonucu H.Ö. ile G.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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