AK Parti'li Özhaseki, İscehisar Belediyesini ziyaret etti

Bu rekor 1927'den beri devam ediyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İscehisar Belediyesini ziyaret etti.

Özhaseki, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerine ziyarette bulundu. Özhaseki, burada karşılaştığı vatandaş Yıldırım Şanlı ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra İscehisar ilçesine geçen Özhaseki, belediye başkanlığını ziyaret etti.

Kentteki yatırımlar ve çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Şahin'den bilgi alan Özhaseki, Afyonkarahisar'daki bütün faaliyetleri yakından takip ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin amacının genelde ve yerelde eser siyasetiyle hizmet etmek olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Lüzumsuz polemiklerle birtakım ajanslara para vererek algı operasyonlarıyla, yalanlarla siyaset yapılabilir mi? yapılabilir. Şimdi ana muhalefet zaten bunu izliyor ama biz yalanların hepsinin uçucu olduğuna inanıyoruz. Bu algı operasyonlarının hepsi de geçici. Kalacak olan burada yapılanlar. Başkanımızın ortaya koymuş olduğu park, asfalt ve kaldırım gibi hizmetler kalıcı. Önemli olan insanların duasını almak. Biz de bu konuda üstümüze ne düşerse zaten yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da."

Özhaseki, yaklaşan seçimlerde Afyonkarahisar genelinde ve İscehisar özelinde rekor oy oranı beklediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçelerine verdiği desteklerden dolayı Özhaseki'ye teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.