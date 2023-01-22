İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Afyonkarahisar'da protesto edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, Afyonkarahisar'da protesto edildi.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın çağrısıyla müminler, Mevlevi Camisi'nde sabah namazında buluştu. Buluşmada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Namazın ardından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını dile getiren Yurdunuseven şöyle konuştu:

"Biz Müslüman olarak bozulmamış, tahrip edilmemiş bütün kitaplara inanıyoruz. Hazreti İsa'ya ve Hazreti Musa'ya inanıyoruz. Onların kitaplarında, dinlerinde bozulmamış şekle inanıyoruz. Çünkü onlar da Allah'tan geldi. Bunu biliyoruz. Ben burada bir bürokrat olarak değil, bir milletvekili olarak değil, bir Müslüman kimliğimle bulunuyorum. Bir Müslüman olarak yapılan bu hareketi kınıyorum ve inşallah akıbeti kendi yaptığı gibi olur, kendi yaptığı hareketiyle olur diye buradan dua ediyorum."

Yurdunuseven, dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin bir ve beraberce bu saldırıya tepki göstermesini beklediklerini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da teşkilat mensuplarıyla, saldırıya tepki göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Cami çıkışında katılımcılara çorba ikram edildi.

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