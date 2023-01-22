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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da dondurulmuş gıda tesisi yapılacak

AA

Afyonkarahisar'da dondurulmuş gıda tesisi yapılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 400 kişiye istihdam sağlayacak dondurulmuş gıda tesisi yatırımı yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisarlı iş insanı Abdullah Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu işletmelerinin toptan gıda perakende sektöründe 13 yıldır bölgeye hizmet verdiğini belirtti.

Firmalarının aldığı yeni yatırım kararıyla Afyonkarahisar'a yaklaşık 400 milyon liralık dondurulmuş gıda üretim tesisi yapacaklarını dile getiren Serin, şöyle konuştu:

"Genel portföyümüz başta dondurulmuş gıda, bakliyat ve hırdavat üzerinedir. Tesisimizde Avrupa standartlarında 4 soğuk hava depomuz mevcut. Bölgemizdeki yurtlar, oteller, yemek firmaları ve marketler pazarlama ağımızı oluşturuyor, müşteri memnuniyeti odaklı deneyimli personelimizle Afyonkarahisar ve çevre illerdeki kamu kurumları ve özel sektöre hizmet veriyoruz."

-"Tesis iki yıl içerisinde kurulacak"

Serin, sektörde üretim odaklı dondurulmuş gıda tesisi için bütün hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Geleceğin sektörünün dondurulmuş gıda sektörü olacağına dikkat çeken Serin, "Yatırım bütçemiz hazır. İl merkezinde tesisimiz için yer bakıyoruz. Tesisimizin şehrimizdeki OSB alanlarında olması için girişimlerimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. Yeri belirledikten sonra yatırım çalışmamıza hız vereceğiz. İnşallah, 2 yıl içinde Afyonkarahisar'da 400 kişinin istihdam edildiği dondurulmuş gıda fabrikasını kuracağız. Burada hem Afyonkarahisar hem de çevre illerin tarım ürünlerine katma değer sağlayacağız." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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