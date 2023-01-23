Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste meyve ve sebzelerden atıştırmalık üretiyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan Sibel Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu meyve ve sebze kurutma tesisinde ürettiği atıştırmalıklarla aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 2009'da mezun olan 34 yaşındaki Sarı, uzun yıllar özel sektörde yönetici pozisyonunda çalıştıktan sonra mühendis olan eşinin desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Hazırladığı "Meyve ve Sebze İşleme Projesi" kabul edilen Sarı, bakanlıktan 2022'nin haziran ayında 100 bin lira hibe desteğine hak kazandı.

Yeşilçiftlik beldesindeki evlerinin altındaki 80 metrekarelik dükkana işletmesini kuran Sarı, meyve ve sebze işlemek için makine ve ekipman satın aldı.

- Ürünün her aşamasında emeği var

Sarı, AA muhabirine, kendi işini kurmak için sunulan fırsatı devlet desteğiyle değerlendirdiğini söyledi.

Beldedeki 20 dekarlık arazide domates, biber, patlıcan ve fasulye ekimi yaptığını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Sultandağı ilçemiz meyve diyarı olduğu için ham madde bol ve fiyat aralıkları çok uygun. Organik meyve ve sebzeleri kurutmaya başladık. Şu anda meyvelerden ürettiğimiz sağlıklı atıştırmalık ve kurutulmuş sebze satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Kurduğum bu işte başarılı olduğum için çok mutluyum. İşlerim gayet iyi gidiyor. İlerleyen zamanda işimi daha da büyütmeyi planlıyorum. Hedefim yurt dışı ve Avrupa pazarına ürün göndermek hatta bu konuda görüşmelerimiz başladı. Bunu da inşallah başaracağım."

- Kuruttuğu 13 çeşit meyve ve sebzenin satışını yapıyor

Sarı, meyve ve sebzelerin temizleme, kesme, kurutma ve paketleme işlemlerinde çalıştırdığı 4 kadına da para kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kuruttuğu meyve ve sebzeleri mevsiminde satın aldığına değinen Sarı, "Bizim amacımız kaliteli ve tarım ilacı olmayan ürünleri kurutup satmaktı. Çok şükür, domates, taze fasulye, erik, portakal, elma, vişne, kirazın da aralarında yer aldığı 13 ürünü kuruttuk. İnternet üzerinden satışını yapıyoruz. İlerleyen süreçte dükkandan perakende satışımız da olacak." dedi.

Sarı, cesaretinin başka kadınlara da örnek olduğunu ve takdir edildiğini söyledi.

Projesine hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Sarı, "Kurduğum işletmede ürettiğim sağlıklı atıştırmalık ve kurutulmuş sebzelerden çok şükür para kazanıyorum. Hem de çevremdeki kadınlar ile dostlarıma da para kazandırıyorum. Bölgenin meyve ve sebzesine katma değer katmaktan mutluyum. Bu işi daha da geliştirmek için enerjim, bana destek olan eşim ve ailem var. Destek verip, cesaret kazandırdığı için devletimden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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