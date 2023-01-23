İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Afyonkarahisar'da protesto edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Afyonkarahisar'da tepki gösterildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Milli İrade Platformunun öncülüğünde Zafer Meydanı'nda toplananlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Toplumsal yaşamın gereği olarak herkesin ve her kurumun özgürlük alanını belirlerken ötekinin hukukunu koruma zarureti olduğunu ifade eden, Çınar, "Ancak gelin görün ki kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Kur'an'ın kainatı aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz." dedi.

Çınar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini önceki provokosyonların bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Kutsala saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu bildiklerini anlatan Çınar, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarınca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimize izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından dua edildi ve topluluktakiler sloganlar attı.

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