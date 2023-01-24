Afyonkarahisar'da tren yolunda demir keserken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tren yolu üzerinde demir keserken suçüstü yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tugaylı köyü yakınlarda devriye görevi esnasında M.A.N. ile Z.G'yi demir kesme makasıyla rayları kesmeye çalıştığı sırada yakaladı.

Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin aracında 2 demir kesme makası, 2 kerpeten, 2 keser, 3 çift eldiven ve boru anahtarı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.