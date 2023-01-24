Afyonkarahisar'da tren yolunda demir keserken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tren yolu üzerinde demir keserken suçüstü yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tugaylı köyü yakınlarda devriye görevi esnasında M.A.N. ile Z.G'yi demir kesme makasıyla rayları kesmeye çalıştığı sırada yakaladı.
Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin aracında 2 demir kesme makası, 2 kerpeten, 2 keser, 3 çift eldiven ve boru anahtarı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.