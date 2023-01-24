Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalar ile Büyüktuğluk köylerinde devriye görevi esnasında arazilerde kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazı yerlerinde ve şüphelilerin üst aramasında, 68 bakır obje, 2 dedektör, 2 kazma, hilti, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, malzemelere el koyarken, 5 şüpheliye de adli işlem yaptı.





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