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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

AA

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalar ile Büyüktuğluk köylerinde devriye görevi esnasında arazilerde kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazı yerlerinde ve şüphelilerin üst aramasında, 68 bakır obje, 2 dedektör, 2 kazma, hilti, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, malzemelere el koyarken, 5 şüpheliye de adli işlem yaptı.


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