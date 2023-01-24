Afyonkarahisar'da uçurumdan düşen hafif ticari araçtaki kişi öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Ç, kullandığı 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araçla Başağaç köyü Çıngırak mevkisindeki uçurumun kenarına gelerek yanındaki Yılmaz Kahraman ile bir süre burada vakit geçirdi.

Fotoğraf çekmek için araçtan indiğini ileri süren Süleyman Ç'nin araçta olmadığı esnada henüz bilinmeyen nedenle hareket eden hafif ticari araç, içerisindeki Yılmaz Kahraman'la birlikte uçurumdan düştü.

Süleyman Ç'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaptığı incelemede araçta sıkışan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı nezaretinde jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden çıkarılan Kahraman'ın cenazesi, otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Süleyman Ç. de ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

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