Diyarbakır'da vefat eden astsubay Türk'ün cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Diyarbakır'da sağlık nedenleri dolayısıyla vefat eden Hava Savunma Astsubay Mustafa Türk'ün cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Diyarbakır'daki işlemlerinin ardından Türk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Afyonkarahisar'daki Paşa Camisi'ne getirildi.
Burada Türk'ün ailesi, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan namazının ardından Türk'ün cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Türk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Türk'ün evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.