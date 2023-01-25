Afyonkarahisar'da sektör toplantıları yapılacak

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da valilik öncülüğünde sektör toplantıları yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin ekonomik değer taşıyan marka sektörlerine yönelik proje hazırlandığı belirtildi.

Proje kapsamında sektör temsilcilerinin alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu öncülüğünde sektör toplantıları düzenleneceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Arama konferansı yöntemi şeklinde düzenlenmesi planlanan toplantılara, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin deneyimli ve uzman akademisyenleri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ndeki iş insanlarıyla bir araya gelecek."

Açıklamada, sektör toplantılarıyla yerel paydaşların ve üreticilerin bilgi altyapısının güçlendirilmesi, ilgili sektörlerde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ve alanda çalışmak isteyen akademisyenler ile kamu kuruluşları için yol haritası oluşturulması hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, sektörel analiz ve raporların hazırlanarak yerel ve ulusal politikaların üretilmesi planlanan toplantının şubatta yapılacağı bildirildi.







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