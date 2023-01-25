Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 12 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparken yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin, Emirdağ ve Sinanpaşa ilçelerinde devriye görevi yaptığı sırada arazilerde kaçak kazı yapan 12 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı yerlerinde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 120 sikke, 275 figür, 113 yüzük, 104 taş, 74 ok ucu, 53 küpe, 2 dedektör, hassas terazi ele geçirdi.

Malzemelere el konulurken, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.





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