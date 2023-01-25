Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar CHP İl Başkanlığına Yusuf Onur Seçme'nin atandığı bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, önceki il başkanı Yalçın Görgöz'ün milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiği belirtildi.

CHP Genel Merkezi'nin takdiriyle il başkanlığı görevine Yusuf Onur Seçme'nin atandığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizin geleceği için çok önemli olan bir seçimin arifesindeyiz. CHP İl Yönetimi olarak aldığımız sorumluluğun bilinciyle görevimizi sürdüreceğiz. Partimizin iktidara gelmesi için gecemizi gündüzümüze katarak, tüm ilçe örgütlerimizle, kadın ve gençlik kollarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

- Bovadin'de Eber Gölü toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda çıkan yangınlar ve kaçak avcılıkla ilgili toplantı düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dipevler ve Büyükarabağ köylerindeki vatandaşları Eber Gölü'ndeki kamışlık alan yangınları, kamış kesimi ve kaçak avcılıkla ilgili bilgilendirme yaptı.



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