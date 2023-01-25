Afyonkarahisar'da araçla uçurumdan düşen kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi serbest bırakıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki kişinin ölümüne ilişkin gözaltı kararı verilen arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülen Süleyman Ç'ye savcılık talimatıyla gözaltı kararı verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki otopsi işlemi tamamlanan Yılmaz Kahraman'ın cenazesi de Yolkonak köyünde defnedildiği bildirildi.

Süleyman Ç, kullandığı 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araçla dün, Başağaç köyü Çıngırak mevkisindeki uçurumun kenarına gelerek yanındaki Yılmaz Kahraman ile bir süre burada vakit geçirmişti.

Fotoğraf çekmek için araçtan indiğini ileri süren Süleyman Ç'nin araçta olmadığı esnada henüz bilinmeyen nedenle hareket eden hafif ticari araç, içerisindeki Yılmaz Kahraman'la birlikte uçurumdan düşmüştü.

Süleyman Ç'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, incelemede Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.









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