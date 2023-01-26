Afyonkarahisar'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ve bir evin bahçe duvarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
B.R.S idaresindeki 07 AJP 914 plakalı otomobil, Konak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde E.Y'nin kullandığı 26 NP 147 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki evin bahçe duvarından içeri girdi.
Kazada, sürücü B.R.S ile otomobildeki F.K. ile B.A.K, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Otomobilin evin bahçe duvarını yıkarak içeri girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.