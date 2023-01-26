Denizli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Denizli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Ummahan Zerrin U'nun (38) cenazesi, Sinanpaşa ilçesindeki devlet hastanesinin morguna getirildi.
Ardından kadının cenazesi, Yukarı Mahalle'deki babaevine götürüldü, aile burada taziyeleri kabul etti.
Ummahan Zerrin U'nun cenazesi, ilçe mezarlığının önünde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Ersöz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman ve vatandaşlar katıldı.
Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Sinan U, 24 Ocak'ta eşi Ummahan Zerrin U'yu bıçaklayarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.