Afyonkarahisar'da "2. KaravanFest" heyecanı yarın başlıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da belediyenin ev sahipliğinde düzenlenecek "2. KaravanFest" etkinliğinde doğa, kamp ve karavan tutkunları bir araya gelecek.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarın başlayacak festival, karavan kültürünü yılın 12 ayı doğada yaşamayı tercih edenler ile karavan yaşamını merak edenler buluşacak.

Festival boyunca ziyaretçiler, karavan markalarının yanı sıra birçok eğlenceli aktiviteye katılma imkanı yakalayacak.

KaravanFest'in 3 gün sürecek programına spor aktiviteleri, yarışmalar ile Mithat Körler ve orkestrası ile Grup Gündoğarken etkinliğe heyecan katacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, kentin turizm çeşitliliğini artırmak için projeler ürettiklerini belirtti.

Doğa ve spor turizminde ön plana çıkacak birçok etkinliği düzenlemek için her türlü altyapıya sahip olduklarını aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında önemli bir organizasyona Afyonkarahisar'da start veriyoruz. Karavan tutkunlarını ikinci kez şehrimizde ağırlayacağız. Hedefimiz festivali önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası karavan fuarına çevirmek. Gelecek sene ilk kez uluslararası karavan fuarını şehrimizde düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu motor sporları merkezindeki festivale bekliyoruz. Cumhuriyetin 100. yıl ateşini zaferin kazanıldığı topraklarda hep birlikte yeniden yakacağız."

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