Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.
Tarlacı, ziyarette, Belediye Başkanı Şahin ile çalışmalar ve yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Şahin de ziyaretinden dolayı Tarlacı'ya çalışmalarında başarılar diledi.
- Sandıklı'da çiftçilere yönelik toplantı yapıldı
Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Topçu, Sandıklı'da çiftçilerle bir araya geldi.
Topçu, termal bir otelde düzenlenen toplantıda, kooperatifin çalışmaları hakkına bilgi verdi.
Çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Topçu, gübre fiyatlarında indirime gidildiğini kaydetti.
Yapılan sunumun ardından toplantı sona erdi.